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    • 11.03.2021 06:51
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    SON DAKİKA: cinayetinde flaş gelişme: Şüpheli gözaltına alındı!

    Son dakika haberi! İstanbul Çekmeköy'de, hayvanat bahçesinde, kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen 'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

    AA
    Salih Memişoğlu cinayetinde flaş gelişme

    İstanbul Çekmeköy'de, hayvanat bahçesinde, kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen 'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde meydana gelen saldırıda, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybetmesi, Osman Ö'nün yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.


    EKİPLER MUSTAFA Ö.'YÜ YAKALADI
    Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve takibini sürdüren ekipler, zanlı Mustafa Ö'yü yakaladı.

    Şüpheli emniyete götürülürken, yürütülen çalışmalar kapsamında olayla ilgili gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Salih Memişoğlu cinayetinde flaş gelişme: Şüpheli gözaltına alındı!