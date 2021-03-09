Ünlü metafizikçi Salih Memişoğlu İstanbul Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada öldürüldü.
Olay, Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan bir hayvanat bahçesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek sorunu yaşayan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
MEMİŞOĞLU İLE BİRLİKTE BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Silahların da kullanıldığı kavgada, ünlü metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ile beraberindeki arkadaşı Ö. F.Z. hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı. 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan saldırgan M.Ö. ise aracıyla hızla olay yerinde uzaklaştı.
KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI
Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlatırken Çekmeköy Kaymakamlığı ise yaşanan olay sonrası yazılı açıklama yaptı.