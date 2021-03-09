SALİH MEMİŞOĞLU KİMDİR?

Salih Memişoğlu 1967 Trabzon'da dünyaya geldi. Aslen Of'lu olan Salih Memişoğlu, dünya çapında bir biyoenerji ve metafizik uzmanıydı. Metafizik unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan, ruhsal bozukluklar, bayılma, bunalım gibi konularda aralarında ünlü isimlerinde olduğu kişilere hizmet veriyordu.

Biyoenerji ve metafizik alanda yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğu çalışmalarla dünya çapında ismini duyurmuştu. Metafizik unsurlarının da bilimin bir konusu olduğunu ve çözülemeyen pek çok rahatsızlığın altında, yanlış teşhis ve metafizik unsurların göz ardı edilmesi olduğunu savunmaktaydı.

ÜNLÜLERİN HOCASI

Memişoğlu, ünlü isimlerin hocası olarak biliniyordu.



Memişoğlu ile Orhan Gencebay