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    • 09.03.2021 18:16
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    Ünlü metafizik uzmanı hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada öldürüldü

    Son dakika haberleri... Ünlü metafizikçi İstanbul 'de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada öldürüldü. Olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

    İHA
    Memişoğlu öldürüldü

    Ünlü metafizikçi Salih Memişoğlu İstanbul Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada öldürüldü.

    Olay, Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan bir hayvanat bahçesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek sorunu yaşayan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

    MEMİŞOĞLU İLE BİRLİKTE BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
    Silahların da kullanıldığı kavgada, ünlü metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ile beraberindeki arkadaşı Ö. F.Z. hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı. 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan saldırgan M.Ö. ise aracıyla hızla olay yerinde uzaklaştı.

    KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI
    Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlatırken Çekmeköy Kaymakamlığı ise yaşanan olay sonrası yazılı açıklama yaptı.

        "ŞAHSI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI"
        Çekmeköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün 14.00 sıralarında ilçemizde Çatalmeşe Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde işyeri sahibi S.M. ile şüpheli M.Ö. isimli şahıs arasında meydana gelen olayda; Şüpheli M.Ö. tarafından silahla açılan ateş sonucu S.M. ile Ö. F.Z. adlı şahıslar hayatını kaybetmiş, O.Ö. isimli şahıs yaralanmıştır. Yaralı O.Ö. 112 Acil sağlık ekiplerimizce ivedilikle hastaneye sevk edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü'nce olay yerinden kaçan şüpheli M. Ö. isimli şahsı yakalamaya yönelik çalışma ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

        SALİH MEMİŞOĞLU KİMDİR?
        Salih Memişoğlu 1967 Trabzon'da dünyaya geldi. Aslen Of'lu olan Salih Memişoğlu, dünya çapında bir biyoenerji ve metafizik uzmanıydı. Metafizik unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan, ruhsal bozukluklar, bayılma, bunalım gibi konularda aralarında ünlü isimlerinde olduğu kişilere hizmet veriyordu.

        Biyoenerji ve metafizik alanda yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğu çalışmalarla dünya çapında ismini duyurmuştu. Metafizik unsurlarının da bilimin bir konusu olduğunu ve çözülemeyen pek çok rahatsızlığın altında, yanlış teşhis ve metafizik unsurların göz ardı edilmesi olduğunu savunmaktaydı.

        ÜNLÜLERİN HOCASI
        Memişoğlu, ünlü isimlerin hocası olarak biliniyordu.


        Memişoğlu ile Orhan Gencebay

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