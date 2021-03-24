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    , ölen babasının borcundan dolayı 2017 doğumlu 4 yaşındaki bir çocuğa icra takibi gönderdi

     Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Avukat al'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Hızal, 'nin su ve kanalizasyon şirketi 'nun ölen babasının borcundan dolayı 2017 doğumlu 4 yaşındaki bir çocuğa icra takibi gönderdiğini açıkladı.

    Kızım kreşte

    Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Avukat al'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Hızal, 'nin su ve kanalizasyon şirketi 'nun ölen babasının borcundan dolayı 2017 doğumlu 4 yaşındaki bir çocuğa icra takibi gönderdiğini açıkladı.

    Hızal, attığı twette "Kayıp kaçaktan dolayı yılda 660 milyon TL'yi havaya kaptıran İZSU'nun 2017 doğumlu çocuğa vefat eden babasının borcu için icra takibi başlattığını üzülerek öğrendik. Yaptığınız hataların bedelini İzmir'in evlatlarına ödetemezsiniz" ifadelerine yer verdi. TAKVİM, İZSU'nun mağdur ettiği ailenin yakınlarına ulaştı.

    İcra takibi başlatıldıktan sonra İZSU'nun avukatının anneyi arayıp borcu nasıl öder diye sorduğunu belirten yakınları; "Avukat annesine 4 yaşındaki yeğenim D.R'nin borcu nasıl ödeyeceğini sormuş. Annesi de şu an kızım kreşte. Gelince kendisine sorayım karşılığını vermiş" diye konuştu.

    BABA CİNAYET KURBANI
    B arada küçük D.R'nin kuaförlük yapan babası A.R'nin (39) geçen yıl 'de Astsubay tarafından kuaför dükkanında bulunan üç kişi ile birlikte öldürüldüğü ortaya çıktı. Küçük D.R'ye gönderilen 6 bin 930 liralık borcun da ölen babasına ait kuaför dükkanından kalma olduğu belirlendi. D.R'nin annesinin baba A.R'den yaklaşık 1.5 yıl kadar önce boşandığı belirtildi.

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    Haberler Güncel İZSU, ölen babasının borcundan dolayı 2017 doğumlu 4 yaşındaki bir çocuğa icra takibi gönderdi