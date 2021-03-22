CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU)'nun 4 yaşındaki D.R.'ndan 6 bin 930 TL istediği öğrenildi.
Soyer'in konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.
İZSU'nun 4 yaşındaki D.R.'ndan 6 bin 930 TL istediği öğrenildi.
HIZAL: "YAPTIĞINIZ HATALARIN BEDELİNİ İZMİR'İN EVLATLARINA ÖDETEMEZSINIZ!"
İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal, "Kayıp kaçaktan dolayı yılda 660 milyon TL'yi havaya kaptıran İZSU'nun, 2017 doğumlu bir çocuğa, vefat eden babasının borcu sebebiyle icra takibi başlattığını üzülerek öğrendik. Yaptığınız hataların bedelini İzmir'in evlatlarına ödetemezsiniz!" dedi.