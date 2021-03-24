COVİD-19 salgını, ülkeler arası seyahati bitirdi. Birçok devlet yolculara PCR testi ve aşı şartı getirdi. Dolandırıcılar deep web'de harekete geçti.
Sahte aşı kartı ve negatif test sonucu için 750 dolar istedi. Bazıları daha da ileri gitti: Test ve aşı karnesi alana pasaport bizden...
AŞIYA GÖRE FİYAT
Oxford-Astrazeneca - 500 dolar
Johnson&Johnson ve Sputnik - 600 dolar
Sinopharm - 750 dolar
TIPKISININ AYNISI
Özel yazılımla girilebilen derin internette satılan belgeler gerçeğine çok benziyor. Türkiye'nin de aralarında olduğu 49 ülkeden 400 bin kişi işte bu sahte belgelerle dolaşıyor.
Sahte aşı kartı ve negatif test sonucu için 750 dolar istedi. Bazıları daha da ileri gitti: Test ve aşı karnesi alana pasaport bizden...
AŞIYA GÖRE FİYAT
Oxford-Astrazeneca - 500 dolar
Johnson&Johnson ve Sputnik - 600 dolar
Sinopharm - 750 dolar
TIPKISININ AYNISI
Özel yazılımla girilebilen derin internette satılan belgeler gerçeğine çok benziyor. Türkiye'nin de aralarında olduğu 49 ülkeden 400 bin kişi işte bu sahte belgelerle dolaşıyor.