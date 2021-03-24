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    kısıtlamasını böyle alıyorlar! Sahte karne ve test alana aşı pasaportu bedava

    Seyahatler için aşı yaptırmak ve testi zorunlu oldu, sahtekarlara gün doğdu. İnternette belge satanlar binleri buldu. Bazıları daha da ileri gitti: Test ve aşı karnesi alana pasaport bizden...

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    Sahte karne ve test alana aşı pasaportu bedava
    , ülkeler arası seyahati bitirdi. Birçok devlet yolculara testi ve aşı şartı getirdi. Dolandırıcılar deep web'de harekete geçti.

    Sahte aşı kartı ve negatif test sonucu için 750 dolar istedi. Bazıları daha da ileri gitti: Test ve aşı karnesi alana pasaport bizden...


    AŞIYA GÖRE FİYAT

    -Astrazeneca - 500 dolar

    Johnson&Johnson ve - 600 dolar

    - 750 dolar




    TIPKISININ AYNISI
    Özel yazılımla girilebilen derin internette satılan belgeler gerçeğine çok benziyor. 'nin de aralarında olduğu 49 ülkeden 400 bin kişi işte bu sahte belgelerle dolaşıyor.
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    Haberler Güncel Corona kısıtlamasını böyle alıyorlar! Sahte karne ve test alana aşı pasaportu bedava