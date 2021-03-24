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    • 24.03.2021 18:43
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    ? ? MEB açıklaması…

    Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Milyonlarca öğrenci ve velisi birinci dönem sınavlarına girememişti şimdi ise ikinci dönem sınavları için ise meraklı bekleyiş başladı, peki Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) konuyla ilgili açıklama geldi mi? Sınavlar online mı yüzyüze mı olacak yoksa iptal mi edilecek? Konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. ? Sorusunun cevabını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Ortaokullar sınav olacak mı 2021?

    Ortaokullar sınav olacak mı 2021? Ortaokullar 2. dönem sınavları nasıl olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında sınavlarda da değişiklikler yapılıyor. Ertelenme, online gerçekleşme gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) ortaokul 2.dönem sınavları ile ilgili son dakika hangi açıklamalar geldi? İşte ayrıntılar…

    ORTAOKUL SINAVLARI OLACAK MI 2021?

    Hemen şunu belirtelim ki, sınavların iptal olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Sınavların iptaline ilişkin resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

    ORTAOKUL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

    MEB, hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını bildirdi. Lise son sınıfların yüz yüze sınavları devam edecek ve 16 Nisan'a kadar tamamlanacak.

    Ortaokul sınavlarının ertelenmesi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Önceden yapılan açıklama şu şekilde, "2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak."

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Bakan Ziya Selçuk, ara tatil ve okulların kapanması ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

    "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok."

        LİSELERDE YÜZ YÜZE SINAV NE ZAMAN?

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

        BAKANLIKTAN İLLERE YAZI GÖNDERİLDİ

        Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi. MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.
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        Haberler Güncel Ortaokullar sınav olacak mı 2021? Ortaokullar 2. dönem sınavları nasıl olacak? MEB açıklaması…