Ortaokullar sınav olacak mı 2021? Ortaokullar 2. dönem sınavları nasıl olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında sınavlarda da değişiklikler yapılıyor. Ertelenme, online gerçekleşme gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) ortaokul 2.dönem sınavları ile ilgili son dakika hangi açıklamalar geldi? İşte ayrıntılar…
ORTAOKUL SINAVLARI OLACAK MI 2021?
Hemen şunu belirtelim ki, sınavların iptal olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Sınavların iptaline ilişkin resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
ORTAOKUL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB, hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını bildirdi. Lise son sınıfların yüz yüze sınavları devam edecek ve 16 Nisan'a kadar tamamlanacak.
Ortaokul sınavlarının ertelenmesi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Önceden yapılan açıklama şu şekilde, "2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak."
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Bakan Ziya Selçuk, ara tatil ve okulların kapanması ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok."