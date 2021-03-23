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    • 23.03.2021 19:43
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    PKK ve FETÖ'ye ağır darbe! İçişleri Bakanı rakamlarla açıkladı

    Terör örgütleri ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada, 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik sadece KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Soylu, PKK'nın finans kaynakları arasında olan kaçak sigara oranınında yapılan operasyonlarla düşürüldüğünü duyurdu.

    PKK ve FETÖ'ye ağır darbe!

    Terör örgütleri ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Terör örgütü PKK ve 15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

    Soylu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) 54. Toplantısı'nda, suç ve terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili konuştu.

    45 BİN 338 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI
    Sadece KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon yapıldığını aktaran Soylu, "Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338'i tutuklandı. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 29'u ulusal, 13'ü bölgesel, 295'i yerel suç örgütü olmak üzere toplam 337 organize suç örgütü çökertildi. Sadece 2020 yılında, 7'si ulusal olmak üzere 86 organize suç örgütü çökertilmiştir." diye konuştu.

        PKK'NIN FİNANS KAYNAĞI
        Terör örgütü PKK'nın gelir kaynakları arasında bulunan sigara kaçakçılığına karşı yapılan mücadeleye de değinen Soylu, "Kaçak sigara oranı 2014'ten bu yana yüzde 22,3'ten yüzde 2,3'lere kadar çekildi. Kaçak sigaranın tamamına yakını PKK'ya akan paraydı." dedi.

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