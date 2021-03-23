Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.03.2021 17:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2021 17:43
    ABONE OL

    Son dakika: 'de zehir tacirlerine ağır darbe! Tonlarca madde ele geçirildi

    Son dakika haberi... 'de polis ekipleri zehir tacirlerine ağır bir darbe vurdu. Gümrüklü alandaki yük gemisine düzenlenen operasyonda 3 ton 860 kilogram toz esrar ile yaklaşık 100 bin hap ele geçirildi. Zehir tacirlerinin dedektör köpeklerin koku almasını önlemek için de bazı çuvallara nane yerleştirildiği tespit edildi.

    AA
    Zehir tacirlerine baskın!

    'de polis ekipleri zehir tacirlerine ağır bir darbe vurdu.

    GEMİYE OPERASYON
    koordinasyonunda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrüklü alandaki bir gemiye operasyon düzenledi.

    4 TONA YAKIN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
    Operasyonda, bir konteynere gizlenen 119 çuval içinde 3 ton 860 kilogram toz esrar ile yaklaşık 100 bin hap ele geçirildi.

    Yurt dışından getirilen ve yurt dışına çıkarılmaya çalışılan uyuşturucu maddenin, karton rulolarla gizlendiği ve moloz kalıntısı süsü verilmeye çalışıldığı öğrenildi.

    Dedektör köpeklerin koku almasını önlemek için de bazı çuvallara nane yerleştirildiği tespit edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Kocaeli'de zehir tacirlerine ağır darbe! Tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi