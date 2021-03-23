E- OKUL ÇÖKTÜ MÜ? E-OKUL NEDEN AÇILMIYOR 23 MART 2021?

Türkiye genelinde öğrencilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini öğrenmelerine yarayan e-Okul sisteminde erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Konu ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. e- Okul giriş sayfasına girişler yavaş da olsa an itibariyle sağalanabiliyor.

E-OKUL VBS VE ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemine öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci numarasını karşınıza çıkan ekrana yazıp giriş butonuna tıklayın.

e-Okul VBS sistemi ile aşağıda yer alan tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde bu hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hemde veliler kullanabilmektedirler.

Yazılı Sonucu Sorgulama

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de yazılı sonucu sorgulama sayfası. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul'a giriş yaparak sonuçları istedikleri zaman öğrenebiliyorlar.