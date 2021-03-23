MEB açıkladı: Sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2021?

2.sınavlar öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yüz yüze eğitime geçildikten sonra öğrencilerin gündemine sınavlar geldi. Sınavlar iptal mi? sorusunun cevabı araştırılırken diğer taraftan ise liselerde 2.sınavların yapılacağı tarih merak ediliyor. Sınavlarla ilgili gelişmeler haberde yer alıyor. Peki 2.sınavlar ne zaman 2021?
SINAVLAR İLE İLGİLİ GELİŞMELER...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere yazı gönderildi.
Sınavlar 8 Mart 2021 tarihinde başladı. 8 Mart tarihinden itibaren 3 haftayı geçmeyecek şekilde sınavların takvimi planlandı.
2.SINAVLAR NE ZAMAN?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.
Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.
SINAVLAR İPTAL Mİ?
Sınavların iptal olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sınavlarla ilgili son dakika gelişmeleri olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU
Milli Eğitim Bakanlığı, normalleşme süreci başlangıcında yüz yüze eğitime dair kritik açıklamada bulundu ve sınavlara ilişkin detayları açıkladı. Buna göre; Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.
Bakan Selçuk, çekimleri İstanbul Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde yapılan ve CNN Türk Televizyonu'nda yayınlanan 5N1K Programı'na katılarak eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.