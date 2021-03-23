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    • 23.03.2021 15:55
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    Eski Yunan casus 'yı topa tuttu: istediğini aldı

    Son dakika haberi... Eski Yunan casus, istişari görüşmeler konusunda ’yı " istişari görüşmelerle istediğini aldı" sözleriyle eleştirdi. Türkiye’nin istişari temaslar sayesinde ’nin kapısını açtığını söyledi. Eski Yunan casus terör örgütü elebaşı Öcalan'ı 1999'da Atina'dan Kenya'ya kaçıran kişi olarak biliniyor.

    Eski Yunan casus: Türkiye istediğini aldı

    , ile istişari görüşmelere 5 yılın ardından geri döndü ve ile sorunların çözümünde diyalogdan yana olduğunu gösterdi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, kartını kullanarak Türkiye'ye karşı baskı girişimlerini boşa çıkardı.

    Bu durum eski Yunan casus 'in gündemindeydi. Kalenderidis, katıldığı bir televizyon programında taraflar arasında yeniden başlayan istişari temasları değerlendirdi.

    "MAALESEF ARTIK TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULANMAYACAK"
    Kalenderidis, görüşmelerin başlaması için daha sert koşullar sunulmadığını savunarak Atina'yı eleştirdi.

    Eski Yunan casus Türkiye'nin istişari temaslar ile Avrupa Birliği'nin kapısını açtığını vurguladı. "Maalesef artık Türkiye'ye yaptırım uygulanmayacak" dedi.

    Böylece Türkiye'nin istişari görüşmelerle istediğini aldığını ve nezdinde de elinin güçlendiğini ifade etti.

    KALENDERİDİS, ÖCALAN'I KAÇIRAN KİŞİ OLARAK BİLİNİYOR
    Eski Yunan casus terör örgütü elebaşı Öcalan'ı 1999'da Atina'dan Kenya'ya kaçıran kişi olarak biliniyor.

    Terör örgütü elebaşı Öcalan, daha sonra başarılı bir operasyonla Türkiye'ye getirilmişti.

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