Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile görüşmelere önem verdiklerini belirterek, uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmeleri çağrısında bulundu.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Yunanistan'ın tatbikatları) Bunlarla bir yere varmalarının mümkün olmadığını, bunların Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında hiçbir kıymetiharbiyesi olmadığını görmeleri, bilmeleri lazım."https://t.co/tt4aIxwwPu#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/bPj9ftKWg7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 15, 2021
Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile bakan yardımcılarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, yurt içi ve yurt dışındaki birlik komutanlarının yanı sıra ordu ve kuvvet komutanları, devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.
Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele operasyonları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de görüşüldüğü toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti.
Terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Akar, görevlerini başarıyla yerine getiren tüm personeli kutlayarak, "Terör örgütü PKK gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ciddi şekilde sıkıştı. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" diye konuştu.