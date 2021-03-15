Yunanistan'ın da iyi komşuluk ilişkilerine, diyaloğa, görüşmelere önem vermesinin gerekliliğine vurgu yapan Akar, şöyle devam etti:

"Çünkü biz önem veriyoruz. İstişari görüşmelere önem veriyoruz, NATO'daki ayrıştırma görüşmelerine önem veriyoruz, güven artırıcı önlemler çerçevesinde yaptığımız görüşmelere önem veriyoruz. Güven artırıcı toplantılardan dördüncü toplantı için Yunan muhataplarımızı Türkiye'ye beklediğimizi her fırsatta söylemeye devam ediyoruz. Uluslararası, ikili hukuk, tarihi süreç bakımından haklı olduğumuzun bilincindeyiz ve dolayısıyla çok rahatız. Her konuyu konuşmaya hazır olduğumuzu tekrar tekrar söylüyoruz. Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge hem kendileri hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü içinde bulundukları ekonomik koşullarda hala silahlanma konusunda birtakım girişimlerde bulunuyorlar. Bunların da Yunan halkının aleyhinde olduğunu herkes biliyor. Özellikle bazı Yunan akademisyenlerin, bazı siyasilerin, emekli bazı sivil, asker bürokratların bu konulardaki açıklamaları da bizim görüşlerimizi paylaştıklarını gösteriyor. "