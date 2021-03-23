Beykoz'da sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini gösteren gök gürültülü sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs duraklarına bazı vatandaşlar da iş yerlerine sığındı.
İlçe genelinde ana cadde ve sokakların yağış nedeniyle sakin olduğu görülürken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönündeki trafik yoğunluğu TEM otoyolu Ümraniye sapağına kadar devam ediyor.
D-100 kara yolu ve TEM otoyolu Ankara istikametinde de Kağıthane ve Beyoğlu mevkilerinde trafik yoğunluğu oluştu.