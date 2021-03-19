Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birlik'in Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için oluşturduğu İrini Operasyonu'nun komuta merkezini ziyaret etti.

Borrell, burada bir soru üzerine Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki göçmen anlaşması sayesinde yasadışı göçün durduğunu ve pek çok hayatın kurtulduğunu anlattı, "Bu anlaşma halen geçerlidir ve uygulamaya devam edilmelidir." diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE İYİ BİR MOMENTUMA SAHİBİZ"

Yüksek Temsilci, Türkiye'nin 4 milyonu aşkın göçmeni ağırladığını söyledi, "Avrupa Birliği Türkiye'ye yardım etmek, bu insanların temsil ettiği yükü desteklemek zorundadır." diye konuştu.

Borrell, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada ise gelecek Pazartesi yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin ele alınacağını bildirdi, "Türkiye ile ilişkilerde iyi bir momentuma sahibiz." diye konuştu.

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