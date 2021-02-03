Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan terör örgütü destekli protestolar devam ediyor.

Önceki gün üniversite kampüsü içinde başlayan olaylara polis müdahale etmiş 159 kişi gözaltına alınmıştı.





KADIKÖY'DE MÜDAHALE

Protestolar kapsamında, çağrı üzerine aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir grup, 18.00'de Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya geldi.

Emniyet güçleri, Kadıköy Kaymakamlığının ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün 7 gün süreyle yasaklanmasına ilişkin kararı doğrultusunda, katılımcıları dağılmaları konusunda uyardı.

Grubun dağılmaması üzerine polis müdahalede bulundu. Bazı göstericiler gözaltına alınırken, polis Kadıköy Meydanı'na çıkan tüm sokaklarda önlem aldı.





İSTANBUL VALİLİĞİ: GÖZALTI SAYISI 105

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek için Kadıköy'de toplanmak isteyen gruplara müdahale sonrası gözaltına alınan 105 kişiden 76'sının ifadelerinin ardından serbest kaldığını açıkladı.

Protestoların odağındaki isim Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu ise sessizliğini bozdu.

REKTÖR MELİH BULU'DAN 'İSTİFA' ÇAĞRILARINA YANIT

Prof. Dr. Bulu, muhalefetten art arda gelen istifa çağrılarına yanıt verdi.

Bulu, yaptığı açıklamada "Asla istifayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.