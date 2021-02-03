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    • 03.02.2021 09:35
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    Algı operasyonlarına geçit yok! Rektörü Prof. Dr. : Asla istifayı düşünmüyorum

    Son dakika haberi... ’ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan terör örgütü destekli protesto gösterilerinin odağındaki isim Prof. Dr. , sessizliğini bozdu. Muhalefetten gelen 'görevi bırak' çağrılarıyla ilgili konuşan Bulu, "Asla istifayı düşünmüyorum." diyerek algı oyunlarına gereken cevabı verdi.

    Algı operasyonlarına gereken cevabı verdi!

    Prof. Dr. 'nun 'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan terör örgütü destekli protestolar devam ediyor.

    Önceki gün üniversite kampüsü içinde başlayan olaylara polis müdahale etmiş 159 kişi gözaltına alınmıştı.

    KADIKÖY'DE MÜDAHALE
    Protestolar kapsamında, çağrı üzerine aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir grup, 18.00'de Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya geldi.

    Emniyet güçleri, Kadıköy Kaymakamlığının ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün 7 gün süreyle yasaklanmasına ilişkin kararı doğrultusunda, katılımcıları dağılmaları konusunda uyardı.

    Grubun dağılmaması üzerine polis müdahalede bulundu. Bazı göstericiler gözaltına alınırken, polis 'na çıkan tüm sokaklarda önlem aldı.

    İSTANBUL VALİLİĞİ: GÖZALTI SAYISI 105
    , Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek için Kadıköy'de toplanmak isteyen gruplara müdahale sonrası gözaltına alınan 105 kişiden 76'sının ifadelerinin ardından serbest kaldığını açıkladı.

    Protestoların odağındaki isim Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu ise sessizliğini bozdu.

    REKTÖR MELİH BULU'DAN 'İSTİFA' ÇAĞRILARINA YANIT
    Prof. Dr. Bulu, muhalefetten art arda gelen istifa çağrılarına yanıt verdi.

    Bulu, yaptığı açıklamada "Asla istifayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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