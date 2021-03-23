Komşuların kavgası kanlı bitti! Kalemi yüzüne sapladı!

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Olayın ardından Nimet Çokbüyük ve M. çifti karşılıklı olarak birbirinden şikâyetçi oldu. Esra Gündeş M., emniyetteki ifadesinde Nimet Çokbüyük'ün kendisine saldırdığını öne sürerek, "Nimet'in yanına gittim. Nimet benim saçımdan tuttu ve başımı masaya vurdu. Elleri ile bana vurmaya çalıştı, tekme atmaya çalışırken yere düştü."

"Bana sürekli saldırıyordu ve bu sırada bana hakaret etti. Polis merkezindeyken Nimet yanıma yaklaşarak el ve yüz hareketleri yaptı. Yanıma doğru gelince aramızda arbede çıktı. Arbede sırasında ilk önce ben mi vurdum, o mu vurdu bilmiyorum" dedi.