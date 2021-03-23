Komşuların kavgası kanlı bitti! Kalemi yüzüne sapladı!

Olay, 4 Mart'ta Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Site ve polis merkezinin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülere göre Nimet Çokbüyük, sitenin bahçesinde komşularıyla otururken yanına gelen Esra Gündeş M. ile tartıştı.
Kavga eden iki kadını komşuları aralamaya çalışırken, olaya Esra Gündeş M.'nin öğretmen eşi Sakıp Caner M. de dahil oldu. Sakıp Caner M., tartışma sırasında Çokbüyük'ü iterek yere düşürdü.
KALEMİ SAPLADI, YÜZÜ KAN İÇİNDE KALDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Nimet Çokbüyük, yanına gittiği polislere yaşadıklarını anlattıktan sonra Esra Gündeş M. ve eşi Sakıp Caner M.'den şikâyetçi olmak için darp raporu alıp polis merkezine gitti.Bu sırada polis merkezinin önündeki evrakı imzalayan Esra Gündeş M., polislerin önünde elindeki kalemi Nimet Çokbüyük'ün yüzüne sapladı.
Yaşananlar karakoldaki polisleri şoke ederken, yüzü kanlar içinde kalan Nimet Çokbüyük sinir krizi geçirdi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Olayın ardından Nimet Çokbüyük ve M. çifti karşılıklı olarak birbirinden şikâyetçi oldu. Esra Gündeş M., emniyetteki ifadesinde Nimet Çokbüyük'ün kendisine saldırdığını öne sürerek, "Nimet'in yanına gittim. Nimet benim saçımdan tuttu ve başımı masaya vurdu. Elleri ile bana vurmaya çalıştı, tekme atmaya çalışırken yere düştü."
"Bana sürekli saldırıyordu ve bu sırada bana hakaret etti. Polis merkezindeyken Nimet yanıma yaklaşarak el ve yüz hareketleri yaptı. Yanıma doğru gelince aramızda arbede çıktı. Arbede sırasında ilk önce ben mi vurdum, o mu vurdu bilmiyorum" dedi.