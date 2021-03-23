



DÖVİZDEKİ DALGALANMA KISA SÜREDE DENGELENECEK

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar daha önce de yaşanmıştı. Türkiye ekonomisi bunları aşacak güçtedir. Nitekim bugün Uzak Doğu borsaları açıldığında döviz kurlarında hızlı bir yükseliş yaşandı, ancak Avrupa borsaları açılınca bu yükseliş durdu. Kısa bir süre sonra bunun dengeleneceğini ümit ediyorum. Borsa ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalarla hiçbir güçlü ekonominin temelleri kolay kolay sarsılmaz. Türkiye ekonomisi son dönemde üretim, istihdam ve ihracat eksenli bir ekonomik modeli istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Türkiye yerli üretimdeki gücünü arttırmaya devam etmektedir. En kısa süre içerisinde mevcut sektörlerin dışında yeni alanlarda da uluslararası rekabet gücüne sahip olacağız. Yerli üretimin artması ile birlikte cari açık ve istihdam sorununu da kalıcı olarak çözeceğiz. Kısa dönemli şoklar olabilir ama uzun vadede Türkiye ekonomisini etkilemeyecektir. Ben ülkemizin önünün açık olduğunu düşünüyorum.



KANLI DARBE ANAYASALARINDAN KURTULMALIYIZ

Sivil, çağdaş, kuşatıcı bir anayasa yapmak bizim her zaman gündemimizde oldu. Türkiye'de 27 Mayıs darbesinden sonra ortaya çıkan 61 anayasası, 12 Eylül darbesinden sonra ortaya çıkan 1982 anayasası nitelik itibariyle darbeci, despot, faşist metinlerdir. İki anayasanın üzerinde de darbecilerin döktüğü kan vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız son dönemde anayasa konusunu gündeme getirirken yeni, sivil bir anayasanın topluma bir borcumuz olduğunu ifade etmektedir. Biz çağrı yaptık; yapacağız. Kimin ne katkısı varsa buyursun gelsin ortaya koysun. Anayasalar milletin metinleridir. Titizlik ve hassasiyetle çalışıyoruz. AK Parti'nin anayasa değiştirme konusundaki tecrübelerinden de istifade edeceğiz. Cumhur ittifakının bileşeni olan MHP ile görüşeceğiz. Diğer siyasi partilerden de görüş alacağız. Ne yaparsanız yapın herkesi memnun etmeniz mümkün değil. Ben milletin büyük çoğunluğunu mutlu edecek bir anayasa metninin ortaya çıkacağını ümit ediyorum.



ABD ÖNCE KENDİ İÇ SORUNLARINI ÇÖZSÜN

Türkiye ile ilişkilerden önce, ABD'nin önce kendi iç sorunlarını çözüp sonra sınır ötesi sorunlarla ilgilenmesinin daha doğru olacağını düşünenler çoğunlukta. Özellikle seçim sürecinde ve sonrasında gerçekleşen derin yarılma ABD toplumunun derinden yaraladığını görüyoruz. Senato baskınları, yabancı düşmanlığı ve artan ırkçı saldırılar gibi konular ABD için ciddi sorun teşkil ediyor. Ortadoğu'dan çekilme, çatışma bölgelerinde gücünü arttırma, Çin ve Rusya ilişkileri ABD'nin bence öncelikli dış politika sorunları. Yaşadığımız bu coğrafya tarihin yeniden şekillendiği bereketli topraklardır. Biz Türkiye olarak bölge halklarının birlikte yaşayacağı bir coğrafya için mücadele ediyoruz. Ortadoğu coğrafyası, süper güçlerin gövde gösterisi yapacağı topraklar olmaktan artık çıkmalı. Türkiye olarak kimseye bir şey dayatmıyoruz, kimsenin de bize bir şey dayatmasına izin vermeyiz. Türkiye- ABD ilişkilerinde inişler ve çıkışlar tarih boyunca hep olmuştur. Yönetime kim gelirse gelsin bu ilişkilerin kopmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. ABD şu karar vermeli. 83 milyonluk istikrarlı bir ülke ile birlikte mi çalışacaklar. Yoksa terör örgütleri ile ittifak yapmaya devam mı edecekler. Ben yeni dönemden olumlu bir beklenti içerisindeyim.