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    • 23.03.2021 08:25
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan yarın açıklayacak! : Güçlü Türkiye küresel adalet

    Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’ın yarınki AK Parti 7. Olağan Kongresi’nde açıklayacağı ’nun mesajlarından ikisi, “Güçlü Türkiye, küresel adalet” ve “İnsan onuru ve refah toplumu” olacak

    Yarın açıklayacak! Güçlü Türkiye küresel adalet

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde vereceği mesajlar netleşti. 2023 Manifestosu'nun mesajlarından ikisi "Güçlü Türkiye, küresel adalet" ve "İnsan onuru ve refah toplumu" olacak.


    ETKİLİ YARGI SİSTEMİ
    Yeni bir Türkiye vizyonu çizecek olan Erdoğan, insan hakları, daha etkin bir yargı sistemi gibi siyasi başlıkların yanı sıra ekonomi alanında ise yatırımcının desteklenmesine ilişkin atılacak adımları açıklayacak.




    İNSAN HAKLARI BELGESİ
    Başkan Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Politika Belgesi'ni açıklayacak.



        100'ÜNCÜ YIL HEDEFLERİ
        Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı için belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla atılacak adımların da Başkan Erdoğan'ın konuşmasında yer alması bekleniyor.


        2023 VİZYONUNU ANLATACAK
        Türkiye'nin 2023 vizyonunu anlatacak olan Erdoğan, bölgesinde sözü geçen, hem oyun kuran hem bozan Türkiye'yi Cumhur İttifakı ile daha ileri taşıyacakları mesajını verecek.

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