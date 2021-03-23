Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde vereceği mesajlar netleşti. 2023 Manifestosu'nun mesajlarından ikisi "Güçlü Türkiye, küresel adalet" ve "İnsan onuru ve refah toplumu" olacak.
ETKİLİ YARGI SİSTEMİ
Yeni bir Türkiye vizyonu çizecek olan Erdoğan, insan hakları, daha etkin bir yargı sistemi gibi siyasi başlıkların yanı sıra ekonomi alanında ise yatırımcının desteklenmesine ilişkin atılacak adımları açıklayacak.
İNSAN HAKLARI BELGESİ
Başkan Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Politika Belgesi'ni açıklayacak.