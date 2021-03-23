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    • 23.03.2021 12:37
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    Son dakika: : Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir

    , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans anlayışıyla ihtiyacı olan her an yanınızdayız” ifadelerine yer verdi. Paylaşımdaki videoda "Kadına yönelik her türlü şiddet insanlık dışıdır. Unutmayalım, suç ve ceza kanunlarla belirlenir. Haklarımızın teminatı sözleşmeler değil, kanunlardır. Bize güvenin." ifadeleri dikkat çekti.

    Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir

    , Twitter hesabından kolluk kuvvetlerinde görev yapan kadın çalışanların yer aldığı bir video paylaştı. Videoda kadın haklarının teminatının sözleşmelerle değil, kanunlarla korunduğu vurgulanarak, kadına yönelik şiddette sıfır tolerans prensibiyle mücadele edildiği belirtildi.



    Bakan Soylu paylaşımında, "Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans anlayışıyla ihtiyacı olan her an yanınızdayız" ifadelerine yer verdi.



    DİKKAT ÇEKEN İFADELER
    Söz konusu klipte şu ifadelere yer verildi:

    Kıymetli kadınlarımız, her zaman yanınızdayız. Kimi zaman KADES uygulamamızla tek dokunuşla, kimi zaman Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerimiz ile.

    Güven Masalarımız ve Açık Kapı birimlerimizle, teknolojik donanım ve kapasitemizle, aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek için sıfır tolerans prensibiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddet insanlık dışıdır. Unutmayalım, suç ve ceza kanunlarla belirlenir. Haklarımızın teminatı sözleşmeler değil, kanunlardır. Bize güvenin.
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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir