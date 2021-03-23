Son dakika: AstraZeneca krizinde yeni perde! Veriler eski!

Dün Reuters'da yer alan habere göre ABD, Şili ve Peru'da sürdürülen ve 32 binden fazla gönüllünün katıldığı faz üç çalışmalarının tamamlanmasından sonra AstraZeneca Kovid-19 aşısının etkinlik ve güvenlik oranları açıklanmıştı. Açıklanan bu sonuçlara göre Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca birlikteliğiyle geliştirilen Kovid-19 aşısının etkin ve güvenli olduğu açıklanmıştı.
Oxford Aşı Grubu Başkanı Andrew Pollard konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Bu sonuçlar harika. Aşının etkinliğinin Oxford öncülüğünde gerçekleştirilen deneylerde alınan sonuçlarla tutarlı çıkması güvenirliğini de kanıtlamış oldu.' ifadelerine yer vermişti.
ABD. Şili ve Peru'daki üçüncü faz çalışmalarından alınan sonuçlara göre Oxford-AstraZeneca aşısının semptomatik Kovid-19'u önlemede etkinliği %79 olurken ağır hastalık, hastaneye yatış ve ölüm risklerinde ise %100 etkin olduğu açıklandı.