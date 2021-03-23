MEB'den gelen son dakika açıklamasında hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağı bildirildi. Bu noktada, ortaokul sınavları hakkında açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki, 5, 6, 7, 8. sınıf sınavlar ne zaman, ertelendi mi? İlkokul, ortaokul 2. dönem sınavları yüz yüze mi? İşte tüm detaylar...
ORTAOKUL SINAVLARI İPTAL OLACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, sınavların iptal olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Sınavların iptaline ilişkin resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB, hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını bildirdi. Lise son sınıfların yüz yüze sınavları devam edecek ve 16 Nisan'a kadar tamamlanacak.