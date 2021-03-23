Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.

'Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik öneriler, objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtılmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde diyaloğun ön plana çıkarılmasının olumlu yansımalarını hep birlikte gördüklerini, bu atmosferin oluşmasında Angela Merkel'in şahsi katkısının önemli bir rol oynadığına inandığını ifade etti.

Mevcut durumun, Türkiye-AB ilişkilerinin değerini anlamak istemeyen üye ülkeler tarafından bozulmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Zirvesine sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtmasını beklediğini dile getirdi.





18 MART MUTABAKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi çalışmalarının vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurları da ele alarak bütüncül şekilde yapılması gerektiğine işaret etti.

TÜRKİYE GERİLİMDEN DEĞİL İŞ BİRLİĞİNDEN YANA

Türkiye'nin Ege'de ve Doğu Akdeniz'de gerilimden değil iş birliğinden yana olduğunu kararlılıkla gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diyalogun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan'ın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Angela Merkel görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla tebriklerini iletti.



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