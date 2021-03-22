SON DAKİKA: İzmir merkezli 52 ilde MİT destekli dev FETÖ operasyonu



SABİT HAT İRTİBATI VE İTİRAFÇI İFADESİ

Öte yandan FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetler içerisine sızdırdığı mensuplarının deşifre edilmesi amacıyla kuvvet komutanlıklarıyla "ortak veri paylaşımına" dayalı çalışma yapıldığı belirtildi. Kuvvet komutanlıklarında haklarında terör örgütü iltisaklı olduğuna dair veri bulunan askeri personele ilişkin kuvvet komutanlıklarında bulunmayan başta ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere itirafçı ifadesi ve diğer delillerin temin edildiği kaydedildi. Kuvvet Komutanlıklarının konuyla görevli personeliyle düzenlenen toplantılar neticesinde verilerin bir araya getirildiği ve savcılığa bildirilen şahısların durumlarının incelendiği, sonucunda adli soruşturmaya yeterli verisi bulunup terör örgütü mensubiyeti nedeniyle işlem kaydı bulunmayan şüpheliler için eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi suretiyle adli yönden işleme başlandığı ifade edildi.