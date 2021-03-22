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    • 22.03.2021 12:16
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    SON DAKİKA: FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada istenen cezalar belli oldu

    Son dakika haberine göre, FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada celse arasında savcılık mütalaası sunuldu. Firari sanık 'in eşi 'in de arasında bulunduğu toplam 19 sanık hakkında "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis talep edildi.

    DHA
    İş dünyası yapılanmasında istenen cezalar belli oldu

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı , kapatılan TUSKON'un başkanı ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada, celse arasında mütalaa verildi.


    İSTENEN CEZALAR
    Firari sanık Rızanur Meral'in eşi 'in de arasında bulunduğu toplam 19 sanık hakkında "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. 11 sanık hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, bir sanık hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi. Mütalaada firari sanıklar Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve 'in dosyasının ise ayrılması talep edildi.

    İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, mütalaaya karşı sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada istenen cezalar belli oldu