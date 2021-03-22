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    • 23.03.2021 06:24
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    SON DAKİKA: 'e saldırıda flaş gelişme: 3 şüpheli yakalandı

    Son dakika haberine göre, gazeteci 'e, televizyon programına katılmak için gittiği 'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

    AA
    Gültekin'e saldırıda flaş gelişme

    Gazeteci 'e, televizyon programına katılmak için gittiği 'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Cevizlik Mahallesi'nde 8 Mart'ta programa katılacağı televizyon kanalına gitmeye çalışan Levent Gültekin'e bir grubun saldırması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

    Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Yakalanan zanlılar emniyete götürülürken, diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

    OLAY
    Gazeteci Levent Gültekin 8 Mart'ta televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğramıştı.Olaydan sonra televizyon programına katılan Gültekin, ardından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kendisine saldıran kişiler hakkında şikayette bulunmuştu.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

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