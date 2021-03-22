MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav yerleri neden açıklanmadı?

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ her yıl binlerce öğrenciyi kabul ediyor. Kabul edilecek öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınavı ile belli oluyor. 4 Nisan'da yapılacak sınav öncesi MSÜ sınav yerleri neden açıklanmadı? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? sorularına da öğrenciler yanıt arıyor. İşte detaylar...
MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin 25 Mart'ta açıklanacağı tahmin ediliyor.
MSÜ SINAV YERLERİ NEDEN AÇIKLANMADI?
ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda giriş yerleri sınav tarihinden 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle sınav giriş yerlerinin açıklanmadığı düşünülüyor.
MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2021 etabı 4 Nisan tarihinde yapılacak.
MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI!
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler ancak, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.),
2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlu),Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2000 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.