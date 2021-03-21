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    • 21.03.2021 07:33
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    'nün para kaynağı 'in sahibi 'na şok

    'nün para kaynaklarından olan Kervancı Ali lakabıyla da bilinen 'in sahibi FETÖ firarisi ile oğullarının şirketlerine el konulmasına karar verildi.

    FETÖ'nün para kaynağı Kaynak Holding'in sahibi Ali Katırcıoğlu'na şok

    Fetullahçı Terör Örgütü'ne () finansal katkı sağlayan ve bağlı şirketlerin ortakları, yöneticileri ve çalışanları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Katırcıoğlu şirketleri de vardı. Gayrimenkul zengini ile oğulları Mustafa Talat ve Abdullah Katırcıoğlu, torunu Fethullah Demircan firari olarak aranırken, şirket ortağı 8 kişiye dava açılmıştı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.

    DAMADI VE KIZINA HAPİS CEZASI
    Mahkeme heyeti, Ali Katırcıoğlu'nun damadı Mehmet Demircan'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7.5 yıl hapis cezası verdi. Demircan tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi. Katırcıoğlu'nun tutuksuz yargılanan kızı Fatma Nuray Demircan'a ise "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 1.5 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, diğer 6 şirket ortağından birine de "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1.5 ay hapis cezası verirken 5 sanık beraat etti. Katırcıoğlu'nun yanında çalışanları şirketlerine ortak yaptığı belirlenmişti.

    MÜSADERE EDİLECEK
    Mahkeme heyeti, FETÖ'nün örgütsel faaliyetleri kapsamında elde edilen şirket mallarının müsadere edilmesine de karar verdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Katırcıoğlu ailesinin tüm mal varlığına tedbir konulmuştu. Mahkemenin bu kararıyla birlikte ailenin onlarca şirketi ve şirket malları devlet hazinesine geçmiş oldu.

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    Haberler Güncel FETÖ'nün para kaynağı Kaynak Holding'in sahibi Ali Katırcıoğlu'na şok