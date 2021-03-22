Üsteğmen Köreke ve Üstçavuş Orman tarafından tasarlanan el bombasıyla ilgili proje, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından "OZOK" adıyla hayata geçirildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 23 Ekim 2017'de operasyonda şehit olan Köreke'nin anısını yaşatan proje, Köreke ailesince mutlulukla karşılandı.
Oğullarının şehit olmadan önce hazırladığı projenin ilgililer tarafından değerlendirilmesinin gururunu yaşayan aile, duygularını AA muhabiriyle paylaştı.
"BAŞARISIZLIĞI KABUL ETMEZDİ"
Şehidin annesi Aydanur Köreke, AA muhabirine, oğlunun araştırmayı çok sevdiğini ve bilimsel çalışmalara merakının olduğunu söyledi.
Oğlunun yaşamı boyunca birçok başarısının bulunduğunu dile getiren Köreke, "Araştırmayı, çizimi çok severdi ve başarılıydı. Eğitim hayatında, sosyal faaliyetlerde takdirnameler ve madalyalar hep hayatında vardı. Başarısızlığı kabul etmezdi. Yaptığı çalışmaya önem verirdi ve titizlikle çalışırdı." diye konuştu.
"ÇOK GURURLANDIK, DUYGULANDIK"
Anne Köreke, oğlunun şehit olmadan önce söz konusu projeyi kendisiyle paylaştığını ve bunun için çok çalıştığını dile getirdi.
Projenin hayata geçirilmesinden dolayı mutlu olduklarını aktaran Köreke, şöyle devam etti: "Çok gururlandık, duygulandık, etkilendik. Adının yaşatılmasına, değer verilmesine mutlu olduk. O çalışmasından bahsetmişti, 'Benim böyle bir tasarımım var, daha kullanışlı, rahat kullanılabilecek bir tasarımım var, onun patentinin alınması için müracaat edeceğim' demişti. Çalışmalarını hazırlayıp, komutanına vermişti. Bu tip çalışmalara çok önem verirdi. Araştırırdı, planlar, projeler yapardı. Açıköğretim fakültesine yazılmıştı. Geçici görevle gittiği yerden çantasında kitaplarla geldi. Sınavlara girerim, ders çalışırım diyerekten. Projesinin gerçekleşmiş olması bizi gururlandırıyor ama acısı, hasreti içimizi acıtıyor."