"ÇOK GURURLANDIK, DUYGULANDIK"

Anne Köreke, oğlunun şehit olmadan önce söz konusu projeyi kendisiyle paylaştığını ve bunun için çok çalıştığını dile getirdi.

Projenin hayata geçirilmesinden dolayı mutlu olduklarını aktaran Köreke, şöyle devam etti: "Çok gururlandık, duygulandık, etkilendik. Adının yaşatılmasına, değer verilmesine mutlu olduk. O çalışmasından bahsetmişti, 'Benim böyle bir tasarımım var, daha kullanışlı, rahat kullanılabilecek bir tasarımım var, onun patentinin alınması için müracaat edeceğim' demişti. Çalışmalarını hazırlayıp, komutanına vermişti. Bu tip çalışmalara çok önem verirdi. Araştırırdı, planlar, projeler yapardı. Açıköğretim fakültesine yazılmıştı. Geçici görevle gittiği yerden çantasında kitaplarla geldi. Sınavlara girerim, ders çalışırım diyerekten. Projesinin gerçekleşmiş olması bizi gururlandırıyor ama acısı, hasreti içimizi acıtıyor."