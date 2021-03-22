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    • 22.03.2021 18:41
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    Netleşti! 2021 DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM DGS sınav tarihi belli oldu mu? DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler...

    2021 DGS sınavı ne zaman yapılacak? sorusu binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. ÖSYM tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. ÖSYM, tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre 2021 DGS başvuru tarihleri belli oldu. Öğrenciler iki yıllık üniversite öğreniminin ardından 4 yıllık eğitime tamamlamak amaçlı DGS sınavına girecek. Peki, ÖSYM DGS sınav tarihi belli oldu mu? İşte, DGS başvurularına dair merak edilen tüm detaylar...

    Netleşti! 2021 DGS başvuruları ne zaman?

    DGS başvuru tarihi merak ediliyor. İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen öğrenciler 2021 DGS başvuru tarihini araştırıyor. Peki, DGS başvuru tarihi ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman? İşte detaylar...

    2021 DGS TAKVİMİ

    İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin 2021 takvimi netleşti.

    Takvime göre DGS başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi.

    DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

    Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.

    DGS NEDİR?

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS),2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

    Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) soru sayıları ise 60 sayısal 60 sözel olmak üzere toplamda 120 sorudur. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) süresi 140 dakika olarak belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde 10'ar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında öğrenilen bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmamaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri düzeyde olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.

        DGS SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

        Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

        Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.
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