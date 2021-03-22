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    • 22.03.2021 17:53
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    son dakika: 2021 okulları sınavları ne zaman? 2. dönem AÖO - AÖL - MAÖL - AÖİHL sınav tarihleri!

    tarafından okulları 2. dönem sınav tarihleri açıklandı. Salgın nedeniyle sınavlar online olarak üzerinden gerçekleştirilecek. Sınav ekranına giriş yapan lise öğrencileri “Online sınav girişi” ortaokul öğrencileri ise “ Elektronik sınav” butonunu seçerek sınavlara girebilecekler. Peki , AÖL, yapılacak? İşte sınav tarihleri!

    2021 Açık öğretim okulları 2. dönem sınavları ne zaman?

    Koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrimiçi yapılması kararını aldı. İlk dönem sınavlarının 5-6 Aralık tarihinde yüz yüze yapılması planlanırken koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle sınavlar ertelendi. Salgın nedeniyle sınavlar online olarak AÖK Bilgi yönetimi sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sınav ekranına giriş yapan lise öğrencileri "Online sınav girişi" ortaokul öğrencileri ise " Elektronik sınav" butonunu seçerek sınavlara girebilecekler. Peki 2021 AÖÖ, AÖL, MAÖL ve AÖİHL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte MEB Açık Öğretim okulları sınav tarihleri!

    AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI SINAVLARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci dönem merkezi sistem sınavları, 25 Mart'ta 09.30'dan başlayarak, 29 Mart 23.59'a kadar çevrim içi olacak.

    Açık öğretim okullarında kayıtlı tüm öğrencilerin sınavlara katılabilmeleri için, öğrencilik durumlarına bakılmaksızın kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Bakanlık tarafından yapıldı.

    Öğrenciler, sınav uygulamalarıyla ilgili her türlü bilgiye, açık öğretim okullarının resmi internet sitelerinden ulaşabilecek.

    Sisteme giriş şifresi olmayan veya unutan öğrenciler AÖK Bilgi Yönetimi sisteminde bulunan "şifrem unuttum" seçeneğinden veya MEBİM " 444 0 632" danışma hattından şifre alabilirler.

        AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKUL VE LİSE SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre sorular, çoktan seçmeli ve 4 seçenekli olarak her ders için ayrı olarak düzenlenecek. Sınavda her bir test için 25 dakika süre verilecek.

        Öğrenciler sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler. Ve ataması yapılan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatacak.

        Seçilen derse ait sınav, " Sınava Başla" butonu ile başladıktan sonra, soru sayfasına " Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise " Kaydet ve İlerle butonu yerine " Sınavı Bitir" butonu olacaktır.

        Öğrenciler, cevapladıkları sorulara geri dönüş yapamazken, seçilen dersin sınavı bitmeden diğer sınavlara giriş yapamayacak. Öğrenciler diledikleri zaman sınavı bitirebilirler. Belirlenen süre içinde sınavı tamamlamayan adaylar için sistem 25 dakika sonra kapanacaktır.

        AÇIK LİSE MEZUNİYET KREDİSİ KAÇ OLDU?

        Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıköğretim lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.

        Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.
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        Haberler Güncel MEB son dakika: 2021 Açık öğretim okulları sınavları ne zaman? 2. dönem AÖO - AÖL - MAÖL - AÖİHL sınav tarihleri!