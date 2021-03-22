Koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrimiçi yapılması kararını aldı. İlk dönem sınavlarının 5-6 Aralık tarihinde yüz yüze yapılması planlanırken koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle sınavlar ertelendi. Salgın nedeniyle sınavlar online olarak AÖK Bilgi yönetimi sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sınav ekranına giriş yapan lise öğrencileri "Online sınav girişi" ortaokul öğrencileri ise " Elektronik sınav" butonunu seçerek sınavlara girebilecekler. Peki 2021 AÖÖ, AÖL, MAÖL ve AÖİHL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte MEB Açık Öğretim okulları sınav tarihleri!
AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci dönem merkezi sistem sınavları, 25 Mart'ta 09.30'dan başlayarak, 29 Mart 23.59'a kadar çevrim içi olacak.
Açık öğretim okullarında kayıtlı tüm öğrencilerin sınavlara katılabilmeleri için, öğrencilik durumlarına bakılmaksızın kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Bakanlık tarafından yapıldı.
Öğrenciler, sınav uygulamalarıyla ilgili her türlü bilgiye, açık öğretim okullarının resmi internet sitelerinden ulaşabilecek.
Sisteme giriş şifresi olmayan veya unutan öğrenciler AÖK Bilgi Yönetimi sisteminde bulunan "şifrem unuttum" seçeneğinden veya MEBİM " 444 0 632" danışma hattından şifre alabilirler.