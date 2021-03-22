AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKUL VE LİSE SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre sorular, çoktan seçmeli ve 4 seçenekli olarak her ders için ayrı olarak düzenlenecek. Sınavda her bir test için 25 dakika süre verilecek.

Öğrenciler sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler. Ve ataması yapılan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatacak.

Seçilen derse ait sınav, " Sınava Başla" butonu ile başladıktan sonra, soru sayfasına " Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise " Kaydet ve İlerle butonu yerine " Sınavı Bitir" butonu olacaktır.

Öğrenciler, cevapladıkları sorulara geri dönüş yapamazken, seçilen dersin sınavı bitmeden diğer sınavlara giriş yapamayacak. Öğrenciler diledikleri zaman sınavı bitirebilirler. Belirlenen süre içinde sınavı tamamlamayan adaylar için sistem 25 dakika sonra kapanacaktır.