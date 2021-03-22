Katil virüs COVİD-19 dünyaya yayıldı: Bazı ülkeler ise yasakları abarttı (Koronavirüs haberleri)

Coronavirüs, 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Kısa sürede dünyaya yayıldı. Ülkeler, salgına karşı sıkı tedbirler aldı. Kimileri ise kuralları abarttı! Dünyada, virüse karşı uygulanan en çılgın yasaklar şöyle sıralandı.

HAPİS HATTA AJAN

İSPANYA: Virüsün ülkede görülmesiyle birlikte, sosyal mesafe 2 metreye çıktı. Virüsün bulaşmasını kolaylaştıracağı düşüncesiyle açık havada sigara içmek yasaklandı.

SİNGAPUR: Yaklaşık 5.6 milyar insanın yaşadığı Singapur, virüse karşı sıkı tedbirler aldı. Ülkede yalnızca 50 bin vaka çıktı. 30 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, karantinayı ihlal edenlere 14 gün boyunca hapis cezası uyguladı.



ENDONEZYA: Maske takmayı reddedenlere tabutta yatma cezası verildi. Diğer ceza ise kamuya açık tuvaletleri temizlemekti.

KOLOMBİYA: İnsanlar, kimlik numarasına göre dışarı çıktı. Numarası 0-7-4 ile bitenler pazartesi, 1-8-5 ile bitenler ise Salı günü sokağa çıkabildi.

BELARUS: Yetkililer, virüsten korunmak için vatandaşlarına 'Saunaya gidin' dedi.

MALEZYA: Şehirlere asılan posterlerde kadınlara "Evde şık giyinin makyaj yapın. Çok konuşup erkekleri rahatsız etmeyin" denildi.

TÜRKMENİSTAN: Corona kelimesi yasakladı. Halkın arasına sivil kıyafetli ajanlar bırakıldı. Salgınla ilgili konuşanlar gözaltına alındı.

O HALDE MİAMİ!



ABD, salgında ağır kayıplar verdi. Can kaybı 500 bini geçti. Ülkede aşılama devam etse de vaka sayıları inmedi. Son olarak Miami'de alarm verildi. Bahar tatili nedeniyle insanlar, şehre akın etti. Sahillerdeki kalabalık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Belediye Başkanı Dan Gelber, "Yasak 72 saat sürecek" dedi.

DOĞRU HESAP



Sağlık Bakanlığı, Coronavirüs'te risk haritasını paylaştı. Samsun, 100 binde 508,97 vaka ile Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Kırmızı renge boyanan ildeki Gökalan ve Şahinkaya Mahallelerinde tek bir vaka bile çıkmadı. Gökalan Mahallesi Muhtarı Aydın Yılmaz, "Köyümüze gireceklerden HES kodu sorgulaması yapıyoruz. Yabancıları almamaya özen gösteriyoruz" diyerek alınan önlemleri açıkladı.