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    • 22.03.2021 15:43
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    'da dolu sürprizi! Bir anda her yer bembeyaz oldu

    'da etkili olan sağanak yağışla birlikte şehrin bazı bölgelerinde de dolu görüldü. Kısa sürede bastıran dolu nedeniyle yollar bembeyaz olurken, bazı sürücüler araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi.

    Ankara'da dolu sürprizi! Bir anda her yer bembeyaz oldu

    Başkent'te sabahtan bu yana yer yer etkili olan sağanağın ardından öğleden sonra kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri de oluştu. Bazı sürücüler, araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi.

    TBMM BAHÇESİNE YILDIRIM DÜŞTÜ
    Saat 11.30 sıralarında gök gürültüsü ve şimşek çakması ardından bahçesindeki çınar ağacına yıldırım düştü. TBMM kampüsü içinde iktidar kulisi karşısındaki ağaca isabet eden yıldırım, çevrede paniğe neden oldu.

    Bu yıl bakıma alınan tarihi ağaç, yıldırım isabet etmesi sonucu ortadan ikiye ayrıldı. Polis ekipleri ve Meclis personeli, ağacın çevresinde önlem aldı. Olayda yaralanan olmadı.

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    Haberler Güncel Ankara'da dolu sürprizi! Bir anda her yer bembeyaz oldu