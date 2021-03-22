Ankara'da dolu sürprizi! Bir anda her yer bembeyaz oldu

Başkent'te sabahtan bu yana yer yer etkili olan sağanağın ardından öğleden sonra kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri de oluştu. Bazı sürücüler, araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi.

TBMM BAHÇESİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Saat 11.30 sıralarında gök gürültüsü ve şimşek çakması ardından TBMM bahçesindeki çınar ağacına yıldırım düştü. TBMM kampüsü içinde iktidar kulisi karşısındaki ağaca isabet eden yıldırım, çevrede paniğe neden oldu.

Bu yıl bakıma alınan tarihi ağaç, yıldırım isabet etmesi sonucu ortadan ikiye ayrıldı. Polis ekipleri ve Meclis personeli, ağacın çevresinde önlem aldı. Olayda yaralanan olmadı.

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