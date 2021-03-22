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    • 22.03.2021 15:49
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    Boğazı'nda hareketli anlar! Tam 1,5 saat sürdü

    Bugün öğle saatlerinde İspanya'ya ait "Cristobal Colon" isimli savaş gemisi Karadeniz'den Boğazı'na giriş yaparak 'ne açıldı. Geçiş işlemi yaklaşık 1,5 saat sürerken, geminin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü.

    İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! Tam 1,5 saat sürdü

    İspanya savaş gemisi Boğazı'ndan geçerek 'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait hava savunma fırkateyni F105 Borda numaralı 'Cristobal Colon' isimli savaş gemisi geçtiğimiz günlerde Türk Boğazlarını kullanarak Karadeniz'e geçmişti.

    Gemi bugün saat 12.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik ederken geminin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.

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    Haberler Güncel İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! Tam 1,5 saat sürdü