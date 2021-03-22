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    • 22.03.2021 12:09
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    : bahçesine düştü

    haberine göre () bahçesine düştü. Bir ağaç yıldırım düşmesi sonucu yarıldı.

    TBMM bahçesine yıldırım düştü

    () bahçesinde çınar ağacına düştü.

    Başkent'te sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Saat 11.30 sıralarında gök gürültüsü ve şimşek çakması ardından TBMM bahçesindeki çınar ağacına yıldırım düştü.



    TBMM kampüsü içinde iktidar kulisi karşısındaki ağaca isabet eden yıldırım, çevrede paniğe neden oldu.




    Bu yıl bakıma alınan tarihi ağaç, yıldırım isabet etmesi sonucu ortadan ikiye ayrıldı. Polis ekipleri ve Meclis personeli, ağacın çevresinde önlem aldı. Olayda yaralanan olmadı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesine yıldırım düştü