TTB, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI ELEŞTİRMİYOR

Türk Tabipler Birliği, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından başlarına kurşun sıkılarak katledilen 13 vatandaş için yaptığı paylaşım ile tepkilerin odağı olmuştu. TTB, terör örgütü PKK'dan tek bir satır bile bahsedemedi.

Türk Tabipler Birliği'nin paylaşımında; "Gare'de yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi" ifadeleri yer aldı.

Siyasiler, tabip odaları ve doktorlar; Türk Tabipler Birliği'nin söz konusu paylaşımına tepki göstermişti.