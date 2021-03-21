Türk Tabipler Birliği'nin (TTB); Müslümanların her söz, her iş ve her faaliyetin evvelinde çekilmesi tavsiye edilen, "Rahman (esirgeyen) ve rahim olan (bağışlayan) Allah'ın adıyla" anlamına gelen Besmele'ye hakaret ettiği ortaya çıktı.
DİNİ DEĞERLERE HAKARET İÇEREN İFADELER
Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak ve Dr. Bahar Marangoz hazırlanan raporun giriş sayfasında; "esirgeyen yoktu, bağışlayan da!.. Esirgenmeyen ve bağışlanmayan tüm kardeşlerimiz ve çocuklarımızın anısına…" ifadeleri yer aldı.
Söz konusu alaycı ifadeler 137 sayfalık raporun 4. Sayfasında yer alıyor. Söz konusu dini değerlere hakaret içeren ifadelerin ardından raporun içindekiler bölümüne geçiliyor.
TTB, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI ELEŞTİRMİYOR
Türk Tabipler Birliği, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından başlarına kurşun sıkılarak katledilen 13 vatandaş için yaptığı paylaşım ile tepkilerin odağı olmuştu. TTB, terör örgütü PKK'dan tek bir satır bile bahsedemedi.
Türk Tabipler Birliği'nin paylaşımında; "Gare'de yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi" ifadeleri yer aldı.
Siyasiler, tabip odaları ve doktorlar; Türk Tabipler Birliği'nin söz konusu paylaşımına tepki göstermişti.