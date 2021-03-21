Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı. HDP Kocaeli Milletvekili iken milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde sabah saatlerinde gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurul'da okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.

HDP'nin milletvekili sayısı 56'dan 55'e indi.



HDP'li Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.



HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, tezkere okunmadan önce yaptığı açıklamada, "Ömer Faruk Gergerlioğlu, halkın iradesidir. Hakikati savunduğu için cezalandırılmakta ve milletvekilliği düşürülmeye çalışılmaktadır. Daha Anayasa Mahkemesi dahi kararını vermeden bu telaşınız nedir Suç işliyorsunuz. Biz vekilimizin yanındayız" dedi.