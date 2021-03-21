Son dakika: Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Filyos Limanı'nda bir araya geldi

Fatih Sondaj Gemisi ise limanda Kanuni'nin yanına demir attı. İki gemi, nisan ayında Kuzey Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra- 1 kuyusunda sondaj faaliyetlerine başlayacak. Fatih'in sondaj faaliyetlerini yapacağı Amasra- 1 kuyusunda, Kanuni ise sondajların tamamlayıcı ve test işlemlerini yapacak. Bakan Dönmez'in, hedefin 5 yıl içerisinde 30 ile 40 kuyuya ulaşarak üretimi gerçekleştirmek olduğunu söylemesi de kentte heyecan yarattı.

FİLYOS LİMANI ENERJİ ÜSSÜNE DÖNÜŞECEK

Aynı zamanda Karadeniz doğalgazının karaya çıkartılacağı yer olan Filyos Limanı'nda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.