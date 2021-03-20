



Güneşin Koç burcuna girdiği Nevruz Bayramı'nın, yani Yeni Günün, iç barış ve huzur ortamımızın çelikleşmesine, birlik ve kardeşliğimizin çevikleşmesine, Türk ve İslam coğrafyalarının huzur ve selamete kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun.



Niyazım odur ki, Cenab-ı Allah Türk milletinin varlığını ilanihaye korusun. Nevruz'u devlete ve millete meydan okuma fırsatı gören bölücülere karşı biriz, beraberiz, Allah'ın izniyle tahriklere, tacizlere, karanlık kampanyalara asla prim vermeyeceğiz.





GERGERLİOĞLU'NUN İŞGAL PROVOKASYONU

Geçen hafta HDP Milletvekili Ö.Faruk Gergeroğlu'nun milletvekilliği düşürülmüş, adalet ve hukuk harfiyen uygulanmıştır. Fakat bu şahıs ilk günden itibaren direnişe geçmiş, TBMM terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur. Bu olacak ve sineye çekilecek bir şey değildir.