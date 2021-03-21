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    • 21.03.2021 10:54
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    ! 2021 Diyanet takvimi…

    Yüzbinlerce vatandaş gündemde sıklıkla Sorusuna yanıt arıyor. Dini bayramlarımız olan ve İslamiyet’te büyük öneme sahip merak konusu oldu. 2021 Diyanet takvimini yayınlayınca sorular da cevplarını buldu. Hem dini görevlerini yerine getirmek isteyen hem de bayram dolayısıyla tatil yapmak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı Kurban Bayramı tarihini haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı ne zaman?

    2021 Diyanet takvimi yayınlanınca milyonlarca Müslüman vatandaş da dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğini araştırır oldu. Kurban ibadeti İslam dininde büyük önem taşır ve her yıl bu ibadet yerine getirilir. Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir bilgi bulunmazken merak edilen ve heyecanla beklenen Kurban Bayramı tarihini haberimizden öğrenebilirsiniz.

    2021 KURBAN BAYRAMI VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2021 yılında Ramazan ayı başlangıç tarihi 13 Nisan 2021 Salı günü, bitiş tarihi ise 12 Mayıs Çarşamba olarak belirlendi.12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Cumartesi günü ise son günü olarak belirlendi.

    Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi günüdür. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

    KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

    Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

        KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

        Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

        Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

        Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
        a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
        b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
        c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
        d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
        f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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