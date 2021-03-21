2021 Diyanet takvimi yayınlanınca milyonlarca Müslüman vatandaş da dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğini araştırır oldu. Kurban ibadeti İslam dininde büyük önem taşır ve her yıl bu ibadet yerine getirilir. Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir bilgi bulunmazken merak edilen ve heyecanla beklenen Kurban Bayramı tarihini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2021 KURBAN BAYRAMI VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2021 yılında Ramazan ayı başlangıç tarihi 13 Nisan 2021 Salı günü, bitiş tarihi ise 12 Mayıs Çarşamba olarak belirlendi.12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Cumartesi günü ise son günü olarak belirlendi.
Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi günüdür. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.
KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?
Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.