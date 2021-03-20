Bölgesinde bir lojistik süper güç haline gelen Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Açtığımız her tünel, her köprü, her otoyolun, bizleri Türkiye'nin güçlü ve parlak geleceğine bir adım daha yaklaştırdığına inancımız tamdır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı inşa ederek, Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun hayata geçmesini sağladık. İhracat trenlerimiz birbiri ardına Çin'e, Rusya'ya seyahat ediyor. Asrın projesi Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir, Ankara Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev prestij ulaşım projesini bitirdik ve halkımızın hizmetine verdik. 1915 Çanakkale Köprüsü, Çukurova ve Rize -Artvin Havalimanları, Ankara-Sivas, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Ankara-İzmir Hızlı Tren Hatları gibi nicesine de devam ediyoruz. 5A uydumuzu sene başında uzaya gönderdik. Halihazırda 5B için gün sayıyoruz. Bir yandan da 6A uydumuzun montaj işlemlerini yürütüyoruz. İnşallah her daim aynı gayret ve kudretle halkımıza hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, tünelin açma çalışmalarını butona basarak başlattı. Ardından da Türkiye'nin en geniş tünelini açacak olan TMB makinesini inceledi.