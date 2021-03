Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi, Eşme-Salihli Kesimi T1 Tüneli kazı çalışmalarında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini, Avrasya Tüneli'nden daha geniş bir tünelin kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 19 yılda her alanda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirterek, "Ulaştırma ve haberleşme de bu süreçte büyüyen ekonomimizin itici gücü olarak görülmüş, dünya ölçeğinde, muazzam bir hamle hayata geçirilmiştir. Bu hamleyle, şehirlerimize ekonomik ve sosyal canlılık kazandırılması kadar Türkiye'nin her modda dünya ile bağlantılarının güçlendirilmesine öncelik verilmiştir. Bu süreçte her çağda verimli, hızlı ve konforlu bir alternatif olma özelliği taşıyan demiryolu alanında çok büyük yatırımlar ve inovasyonlar yapılmıştır. Öyle ki son 19 yılda, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme yatırımlarına ayırdığımız yaklaşık 1 trilyonluk bütçenin yüzde 18.8'ini demiryollarına aktardık. Cumhuriyet'in kuruluş döneminde her ne kadar demiryoluna önem verilmişse de 1950-2003 yılları arasında sadece 945 kilometrelik yeni demiryolu hattı yapılmıştır. Demiryolu hat uzunluğumuzu 12 bin 803 kilometreye çıkardık. 2013 yılında yüzde 33 olan demiryolları yatırım oranını 2020'de yüzde 47'ye yükselttik ve sadece 2020 yılında demiryollarına 13,6 milyar lira yatırım yaptık. Sadece geçtiğimiz yıl demiryollarında 8 bin 664 metre tünel, 5 bin 214 metre viyadük ile bin 213 metre iltisak hattı imalatı yaptık. Demiryollarını yeniden devlet politikası haline getirdik ve Demiryolu Reformu'nu başlattık" dedi.

"TÜRKİYE, DÜNYANIN SEKİNCİ, AVRUPA'NIN ALTINCI YÜKSEK HIZLI TREN İŞLETMECİSİ OLDU"