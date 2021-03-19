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    • 19.03.2021 19:51
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    Son dakika: 19 Mart koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı | Kovid-19 sayıları

    19 Mart 2021 yeni tip koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 187 bin 859 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti.

    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

    Buna göre, son 24 saatte 187 bin 859 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 87 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 934 oldu.



    Son 24 saatte 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi.

    Test sayısı 35 milyon 975 bin 339'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 971 bin 633, vefat sayısı 29 bin 864, ağır hasta sayısı 1547 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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