Lazanya nasıl yapılır? Evde pratik ve lezzetli kıymalı lazanya tarifi! Püf noktası…

Yağı tencereye koyup, unumuzu kavuralım, rengi hafif değişince sütü döküp, tuzunu atalım ve altını kısarak, hızlı hızlı karıştıralım ki topaklanmasın.

Hafif yoğunlaşınca altını kapatabiliriz, iyice katılaşmasını beklersek soğuduğunda çok katı olacaktır.

Sosu; kalıbımızın altını ince bir şekilde kapatacak kadar döküyoruz.

Üzerine lazanya yaprağını tek kat koyalım, üstüste gelmemesine dikkat edelim. Ben baton kek kalıbında; bir katı 1,5 yaprak ile kapatabildim. Önemli olan boşluk kalmadan ve üst üste koymadan kalıbı kapatabilmek.

Üzerine her noktasına değecek şekilde beşamel sos sürüyoruz.

Üzerine az miktarda rendelenmiş kaşar peyniri koyuyoruz.

Kıymalı harcı 3'e bölelim ve ilk kısmını bu kata, her yerine eşit olarak dökelim.

Sonra üzerine yeniden lazanya yaprağı, beşamel sos, kaşar peyniri ve kıymalı iç koyalım.

Aynısını tekrarlayarak 3 kat kıymalı harç olacak şekilde koyalım.

En üste lazanya yaprağı koyalım.

Beşamel sosun kalanını üzerine döküp 200 derecede önceden ısıtılmış fırında üstü pembeleşene kadar pişirelim.Fırından çıkarıp, kalan kaşar peyniri rendesini de koyup yeniden pişirelim. Ne zaman ki kaşarlar kızardı, o zaman yemeğimiz pişti demektir.

10 dakika dışarıda dinlendirip, servis tabağımıza alalım. Soğutmadan yiyelim ki yağları donmasın.

PÜF NOKTASI

Lazanya yapraklarını bazı arkadaşlarım haşlayarak koyuyorlar kenarları sert kalıyor diye. Eğer ki alt tabana ve yaprakların her yerine beşamel sos sürerseniz tam kıvamında pişecektir. Değmeyen bir nokta kalmaması önemli.