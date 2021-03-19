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    • 19.03.2021 18:02
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    ? ! Püf noktası…

    Gündemde pek çok kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırıyor. Özellikle gündüz kuşağı izleyicileri yemek yarışmalarında yapılan lezzetleri yakından izliyor ve dikkatlerini çeken olunca tariflerini araştırmaya başlıyor. Bu noktada de oldukça merak edildi ve evinde deneyip sevdiklerine sunmak isteyenler püf noktaları sorgulamaya başladı. haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Lazanya nasıl yapılır? Evde pratik ve lezzetli kıymalı lazanya tarifi! Püf noktası…

    Büyükten küçüğe sevilen lezzetlerden biri olan lazanya yemek programlarında yapıldığında gündem konusu oluyor. Tarifi izleyiciler tarafından araştırılıyor ve evde sevdiklerine yapmak istiyorlar. Peki Lazanya nasıl yapılır? Evde pratik ve lezzetli kıymalı lazanya tarifinin püf noktası nedir? İtalyan klasiği olan lazanyanın farklı malzemelerle ıspanaklı, mantarlı gibi çeşitleri yapılır fakat en çok tercih edilen ve bilineni kıymalı olandır. Evde kolayca yapabileceğiniz ve tadı damaklarda kalacak olan kıymalı lazanya tarifini haberimizden öğrenebilirsiniz.

    EVDE PRATİK VE LEZZETLİ KIYMALI LAZANYA TARİFİ

    Malzemeler
    250 gram kıyma
    3 yemek kaşığı sıvı yağ (zeytinyağı kullandım)
    1 adet soğan
    3-4 diş sarımsak
    1 adet büyük boy domates
    Karabiber, Kimyon, Pul Biber, Kekik
    Tuz
    6 adet lazanya yaprağı (haşlamaya gerek olmayan)
    1-1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

    Beşamel Sos Malzemeleri;
    2 yemek kaşığı un
    2 yemek kaşığı tereyağı
    2 su bardağı süt
    Tuz

    Yapılışı:

    Geniş bir tavaya yağımızı koyup ısıtalım, minik doğranmış soğanları ve sarımsakları kavuralım
    Rengi hafif değişince üzerine kıymayı koyup kavurmaya devam edelim
    Kıymayı tadalım eğer ki piştiyse, üzerine rendelenmiş domatesi döküp karıştıralım.
    Baharatlarını ve tuzunu da ekleyip, domatesin çiğ tadı gidene kadar pişirelim ve altını kapatalım
    Bu arada beşamel sosumuzu da hazırlayalım

        Yağı tencereye koyup, unumuzu kavuralım, rengi hafif değişince sütü döküp, tuzunu atalım ve altını kısarak, hızlı hızlı karıştıralım ki topaklanmasın.
        Hafif yoğunlaşınca altını kapatabiliriz, iyice katılaşmasını beklersek soğuduğunda çok katı olacaktır.
        Sosu; kalıbımızın altını ince bir şekilde kapatacak kadar döküyoruz.
        Üzerine lazanya yaprağını tek kat koyalım, üstüste gelmemesine dikkat edelim. Ben baton kek kalıbında; bir katı 1,5 yaprak ile kapatabildim. Önemli olan boşluk kalmadan ve üst üste koymadan kalıbı kapatabilmek.
        Üzerine her noktasına değecek şekilde beşamel sos sürüyoruz.
        Üzerine az miktarda rendelenmiş kaşar peyniri koyuyoruz.
        Kıymalı harcı 3'e bölelim ve ilk kısmını bu kata, her yerine eşit olarak dökelim.
        Sonra üzerine yeniden lazanya yaprağı, beşamel sos, kaşar peyniri ve kıymalı iç koyalım.
        Aynısını tekrarlayarak 3 kat kıymalı harç olacak şekilde koyalım.
        En üste lazanya yaprağı koyalım.
        Beşamel sosun kalanını üzerine döküp 200 derecede önceden ısıtılmış fırında üstü pembeleşene kadar pişirelim.Fırından çıkarıp, kalan kaşar peyniri rendesini de koyup yeniden pişirelim. Ne zaman ki kaşarlar kızardı, o zaman yemeğimiz pişti demektir.
        10 dakika dışarıda dinlendirip, servis tabağımıza alalım. Soğutmadan yiyelim ki yağları donmasın.

        PÜF NOKTASI

        Lazanya yapraklarını bazı arkadaşlarım haşlayarak koyuyorlar kenarları sert kalıyor diye. Eğer ki alt tabana ve yaprakların her yerine beşamel sos sürerseniz tam kıvamında pişecektir. Değmeyen bir nokta kalmaması önemli.
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