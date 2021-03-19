Lazanya nasıl yapılır? Evde pratik ve lezzetli kıymalı lazanya tarifi! Püf noktası…

Büyükten küçüğe sevilen lezzetlerden biri olan lazanya yemek programlarında yapıldığında gündem konusu oluyor. Tarifi izleyiciler tarafından araştırılıyor ve evde sevdiklerine yapmak istiyorlar. Peki Lazanya nasıl yapılır? Evde pratik ve lezzetli kıymalı lazanya tarifinin püf noktası nedir? İtalyan klasiği olan lazanyanın farklı malzemelerle ıspanaklı, mantarlı gibi çeşitleri yapılır fakat en çok tercih edilen ve bilineni kıymalı olandır. Evde kolayca yapabileceğiniz ve tadı damaklarda kalacak olan kıymalı lazanya tarifini haberimizden öğrenebilirsiniz.
EVDE PRATİK VE LEZZETLİ KIYMALI LAZANYA TARİFİ
Malzemeler
250 gram kıyma
3 yemek kaşığı sıvı yağ (zeytinyağı kullandım)
1 adet soğan
3-4 diş sarımsak
1 adet büyük boy domates
Karabiber, Kimyon, Pul Biber, Kekik
Tuz
6 adet lazanya yaprağı (haşlamaya gerek olmayan)
1-1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Beşamel Sos Malzemeleri;
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı süt
Tuz
Yapılışı:
Geniş bir tavaya yağımızı koyup ısıtalım, minik doğranmış soğanları ve sarımsakları kavuralım
Rengi hafif değişince üzerine kıymayı koyup kavurmaya devam edelim
Kıymayı tadalım eğer ki piştiyse, üzerine rendelenmiş domatesi döküp karıştıralım.
Baharatlarını ve tuzunu da ekleyip, domatesin çiğ tadı gidene kadar pişirelim ve altını kapatalım
Bu arada beşamel sosumuzu da hazırlayalım