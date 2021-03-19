20 Mart yarın yasak var mı? 20 Mart Cumartesi hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan iller arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasakları birçok ilde hafta sonu için kaldırılmıştı. Ancak bazı illerde de sokağa çıkma halen devam ediyor. Peki, 20 Mart sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçildiği anımsatıldı. Yeni süreçte illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin, risk gruplarına göre belirlendiği belirtildi.
Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde devam ettiği belirtilerek, "Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" denildi.
20 Mart cumartesi günü akşam 21.00'den, 22 Mart pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması şu illerde uygulanacak:
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.