Koronavirüs salgının ardından tarifeli uçuşların kısa bir süre askıya alındığı ve 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle seferlerin yeniden başladığı İstanbul Havalimanı, pandemi döneminin en yoğun gününü yaşadı. Havalimanını bugün 81 bin yolcu kullanacağı açıklanırken, 646 uçuş gerçekleşecek.



Pandemi döneminde Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL)'ün verilerine göre Avrupa'nın zirvesinde yer alan İstanbul Havalimanı yeni bir rekora imza attı. Pandemi sürecinin başladığı 2020 yılı Haziran ayı itibariyle uçuş sayısını arttıran havalimanı, bugün en yoğun gününü yaşadı. İstanbul Havalimanı'ndan bugün iç ve dış hatlar olmak üzere toplam 646 sefer gerçekleştirilmesi planlanırken, 81 bin yolcu da havalimanını kullanacak.

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Yolcu yoğunluğu nedeniyle İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri bir dizi önlemler aldı. Havalimanında yolcu girişlerinde yoğunluğunun önüne geçmek için giriş kapılarındaki güvenlik kontrol ve pasaport noktalarında polis sayıları artırıldı. Salgın nedeniyle termal kamera ile vücut ısıları ölçülen yolcular görevliler tarafından sosyal mesafe kuralarına uymaları için sürekli uyarıldı.