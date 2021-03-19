İhbar üzerine Asayiş, Güvenlik ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karadaki ekipler, Tufan ve Kabaş'a iniş yapmaları için anons yaparken, havalanan polis helikopteri de paramotoru takibe aldı. Tufan ve Kabaş, havada bir süre sorti attıktan sonra, polisin güvenlik önlemi aldığı Merkez Park'a iniş yaptı.