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    • 19.03.2021 14:33
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    hükümeti 21 Şubat'ta rekor miktarda borçlandı! 19,1 milyar sterlin

    Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), kamu sektörü finansmanına ilişkin 21 yılı şubat ayı verilerini açıkladı. Buna göre, hükümeti şubatta 19,1 milyar sterlinlik borçlanma ile yılında bu yana şubat aylarındaki en yüksek borçlanmayı yaptı.

    İngiliz ekonomisine şok! Borçlanma rekoru

    ONS açıklamasında, ülkede 2021 yılı şubat ayındaki borçlanmanın bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 17,6 milyar sterlin seviyesinde artış gösterdiği kaydedildi.

    TOPLAM KAMU BORCU 2,13 TRİLYON DOLAR
    İngiltere'nin kamu bankaları hariç kamu borçlarının, vergi yılının başlangıcı olan Nisan 2020'den bu yılın şubat ayı sonuna kadarki dönemde 278,8 milyar sterlin seviyesine ulaştığı kaydedilen açıklamada, ülkenin toplam kamu borcunun da 2,13 trilyon dolara yükseldiği bildirildi.

    "EN BÜYÜK EKONOMİK ŞOK"
    İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, "Koronavirüs bu ülkenin bu zamana kadar karşılaştığı en büyük ekonomik şoklardan birine neden oldu." ifadelerini kullandı.

        "BUGÜNÜN RAKAMLARI OLDUKÇA KORKUNÇ"
        Merkezi Londra'da bulunan Capital Economics İngiltere ekonomisti Ruth Gregory ise, "Bugünün rakamları oldukça korkunç, ancak ekonomiyi de hesaba katmak önemlidir. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ekonomiyi desteklemeye devam etmek için doğru şeyi yapıyor." değerlendirmesinde bulundu
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        Haberler Güncel İngiliz hükümeti 2021 Şubat'ta rekor miktarda borçlandı! 19,1 milyar sterlin