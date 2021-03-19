ONS açıklamasında, ülkede 2021 yılı şubat ayındaki borçlanmanın bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 17,6 milyar sterlin seviyesinde artış gösterdiği kaydedildi.
TOPLAM KAMU BORCU 2,13 TRİLYON DOLAR
İngiltere'nin kamu bankaları hariç kamu borçlarının, vergi yılının başlangıcı olan Nisan 2020'den bu yılın şubat ayı sonuna kadarki dönemde 278,8 milyar sterlin seviyesine ulaştığı kaydedilen açıklamada, ülkenin toplam kamu borcunun da 2,13 trilyon dolara yükseldiği bildirildi.
"EN BÜYÜK EKONOMİK ŞOK"
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, "Koronavirüs bu ülkenin bu zamana kadar karşılaştığı en büyük ekonomik şoklardan birine neden oldu." ifadelerini kullandı.