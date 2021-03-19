"EN BÜYÜK EKONOMİK ŞOK"

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, "Koronavirüs bu ülkenin bu zamana kadar karşılaştığı en büyük ekonomik şoklardan birine neden oldu." ifadelerini kullandı.