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    ne zaman 2021? neden kutlanır? Dünya Günü mü?

    nedir? Sorusu sabah saatlerinde arama motorlarında aratılmaya başladı. Dünya Günü, sağlıklı uyumaya dikkat çekmek için her yıl Mart ayının 3. Cuma günü olarak kabul edilir. 2021 yılında Cuma yani bugün Dünya Uyku Günü sayılıyor. Günümüzde gelişen dünyada, insanlar uykuya yeteri kadar zaman ayırmamakta ve az uyumaktadır. Uyku, yaşam için gereklidir ve tüm vücudumuzun dinlendiği, tazelendiği önemli bir onarım sürecidir. Peki, ? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Dünya uyku günü ne zaman 2021?

    Dünya Uyku Günü, sağlıklı uyumaya dikkat çekmek için her yıl Mart ayının 3. Cuma günü olarak kabul edilir. 2021 yılında 19 Mart 2021 Cuma yani bugün Dünya Uyku Günü sayılıyor. Günümüzde gelişen dünyada, insanlar uykuya yeteri kadar zaman ayırmamakta ve az uyumaktadır. Uyku, yaşam için gereklidir ve tüm vücudumuzun dinlendiği, tazelendiği önemli bir onarım sürecidir. Peki, Dünya Uyku Günü Nedir? Dünya uyku günü ne zaman kutlanmaya başlandı? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    DÜNYA UYKU GÜNÜ NEDİR?

    Dünya Uyku Günü, her yıl Mart ayının 3. Cumasına denk gelen gün olarak kabul ediliyor. 2021 yılında 19 Mart Cuma gününe denk geliyor. Dünya Uyku Günü'nde, ''Sağlıklı uyu, sağlıklı yaşa'' sloganıyla,sağlıklı bir uykunun önemine ve başta uyku apne sendromu olmak üzere uyku bozukluklarına dikkat çekmek amaçlanmaktadır.

    DÜNYA UYKU GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

    Dünya Uyku Tıbbı Derneği tarafından 2008 yılından bu yana tüm dünyada Mart ayında Dünya Uyku Günü etkinlikleri yapılmaktadır.

    SAĞLIKLI BİR UYKU NEDEN GEREKLİDİR?

    Uyku, yaşam için gereklidir ve tüm vücudumuzun dinlendiği, tazelendiği önemli bir onarım sürecidir. Günümüzde gelişen dünyada, insanlar uykuya yeteri kadar zaman ayırmamakta ve az uyumaktadır. Diğer yandan artan obezite nedeniyle uyku apne sendromu başta olmak üzere pek çok uyku bozukluğu daha sık görülmektedir. Sağlıksız bir uyku çoğu zaman gündüz uyanıklığı sürdürme güçlüğü yaratır. Dalgınlıklar ve istemsiz uyuklamalar, okul ve işte başarısızlığa, yanı sıra kazalara neden olabilmektedir. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir uyku vazgeçilmezdir.

        Sağlıklı uyku için altın kural

        1. Uyku ve uyanıklık saatlerinizi önceden belirleyin ve uygulayın.
        2. Gün içinde uyumak zorunda kalırsanız, 45 dakikayı geçmemesine özen gösterin.
        3. Uykudan dört saat önce alkol ve sigara kullanmayın.
        4. Uykudan altı saat önce kafeinli içecekler içmeyin, uyuma saatinize yakın kahve, çay, çikolata ve sodadan uzak durun.
        5. Uyuma saatinize yakın ağır baharatlı, şekerli gıdalardan uzak durun. Açlığınızı bastırmak için hafif şeyler atıştırın.
        6. Uyuma saatinize yakın ağır egzersizlerden sakının.
        7. Rahat yatak tercih edin.
        8. Yatak odanızın ısısı uyku için ideal derecede olsun ve yatak odanızı iyi havalandırın.
        9. Yatak odanızı ses, gürültü ve aydınlatmadan uzak tutun.
        10. Yatak odanızı sadece uyumak için kullanın.

        REKOR OLAYLAR!

        Dünya Uyku Günü'nde Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren ilginç rekorları sizler için derledik:

        - 'Dünyanın En Uzun Uyuyan Kişisi' Peter Powers... İngiliz hipnoz, sekiz gün boyunca hipnoz etkisinde uyuyarak bu unvanını kazandı.
        - 1964 yılında 17 yaşındaki Randy Gardener, 11 gün uyumayarak, 'Dünyanın En Uzun Süre Uyumayan İnsanı' olarak kayıtlara geçti.
        - Yeni Zelandalı Karen Walker, 93 desibellik horlamasıyla, 'Dünyanın En Yüksek Sesli Horlaması' olayına imzasını attı. Bu ölçü, gürültülü sanayi ile gök gürlemesi arasında!
        - 2008 yılında İngiltere'nin Girlguiding derneği düzenlediği pijama partisinde bin 626 kişiyi ağırladı. Bu durum, kayıtlara 'En Büyük Pijama Partisi' olarak geçti.
        - 2013 yılında Jefferson Georgia, 'Dünyanın En Büyük Yatağı'nı beğeniye sundu. Bu yatak 11.5 metre genişliğinde ve 24.4 metre uzunluğundaydı...
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