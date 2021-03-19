DÜNYA UYKU GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Dünya Uyku Tıbbı Derneği tarafından 2008 yılından bu yana tüm dünyada Mart ayında Dünya Uyku Günü etkinlikleri yapılmaktadır.

SAĞLIKLI BİR UYKU NEDEN GEREKLİDİR?



Uyku, yaşam için gereklidir ve tüm vücudumuzun dinlendiği, tazelendiği önemli bir onarım sürecidir. Günümüzde gelişen dünyada, insanlar uykuya yeteri kadar zaman ayırmamakta ve az uyumaktadır. Diğer yandan artan obezite nedeniyle uyku apne sendromu başta olmak üzere pek çok uyku bozukluğu daha sık görülmektedir. Sağlıksız bir uyku çoğu zaman gündüz uyanıklığı sürdürme güçlüğü yaratır. Dalgınlıklar ve istemsiz uyuklamalar, okul ve işte başarısızlığa, yanı sıra kazalara neden olabilmektedir. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir uyku vazgeçilmezdir.