Dünya Uyku Günü, sağlıklı uyumaya dikkat çekmek için her yıl Mart ayının 3. Cuma günü olarak kabul edilir. 2021 yılında 19 Mart 2021 Cuma yani bugün Dünya Uyku Günü sayılıyor. Günümüzde gelişen dünyada, insanlar uykuya yeteri kadar zaman ayırmamakta ve az uyumaktadır. Uyku, yaşam için gereklidir ve tüm vücudumuzun dinlendiği, tazelendiği önemli bir onarım sürecidir. Peki, Dünya Uyku Günü Nedir? Dünya uyku günü ne zaman kutlanmaya başlandı? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
DÜNYA UYKU GÜNÜ NEDİR?
Dünya Uyku Günü, her yıl Mart ayının 3. Cumasına denk gelen gün olarak kabul ediliyor. 2021 yılında 19 Mart Cuma gününe denk geliyor. Dünya Uyku Günü'nde, ''Sağlıklı uyu, sağlıklı yaşa'' sloganıyla,sağlıklı bir uykunun önemine ve başta uyku apne sendromu olmak üzere uyku bozukluklarına dikkat çekmek amaçlanmaktadır.
DÜNYA UYKU GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?
Dünya Uyku Tıbbı Derneği tarafından 2008 yılından bu yana tüm dünyada Mart ayında Dünya Uyku Günü etkinlikleri yapılmaktadır.
SAĞLIKLI BİR UYKU NEDEN GEREKLİDİR?
Uyku, yaşam için gereklidir ve tüm vücudumuzun dinlendiği, tazelendiği önemli bir onarım sürecidir. Günümüzde gelişen dünyada, insanlar uykuya yeteri kadar zaman ayırmamakta ve az uyumaktadır. Diğer yandan artan obezite nedeniyle uyku apne sendromu başta olmak üzere pek çok uyku bozukluğu daha sık görülmektedir. Sağlıksız bir uyku çoğu zaman gündüz uyanıklığı sürdürme güçlüğü yaratır. Dalgınlıklar ve istemsiz uyuklamalar, okul ve işte başarısızlığa, yanı sıra kazalara neden olabilmektedir. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir uyku vazgeçilmezdir.