Ünlü tarihçi yazar Mehmet Genç'in ismi son dakika haberi olarak milyonların gündemine oturdu. Birçok dilde eser veren tarihçinin ölüm haberi sevenlerini derinden etkilerken Mehmet Genç kimdir, eserleri nelerdir gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde iktisadi gelişmeleri anlatan çalışmalarıyla bilinen Mehmet Genç 4 Mayıs 1934 yılında Artvin'da dünyaya gelmiştir. İşte Mehmet Genç hayatı, eserleri ve hakkında merak edilenleri…
MEHMET GENÇ KİMDİR?
Mehmet Genç'in ölüm haberinin son dakika duyurulmasının ardından hayatına dair merak edilenler artış gösterdi. Bir buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Mehmet Genç'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği biliniyor. 1934 yılında Artvin'de dünyaya gelen Mehmet Genç hayatı ile ilgili detaylar şöyle;
MEHMET GENÇ'İN HAYATI VE ESERLERİ
4 Mayıs 1934 Artvin, Arhavi doğumlu olan Genç, İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ni 1953'te, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü 1958'de bitirdi. Kısa bir süre Ankara Valiliği'nde maiyet memurluğu ve Şereflikoçhisar kazasında kaymakam vekilliği yaptı. 1960 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde "İktisat Tarihi" asistanı olarak Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalıştı. Sanayi Devriminin Osmanlı Sanayiine Etkisi adlı doktora tezini hazırladı. Aynı enstitüde 1965'ten 1982 yılına kadar "İktisat Tarihi Uzmanı" olarak çalıştı. 1966 yılında araştırmalarını detaylandırmak için Başbakanlık Arşivi'nde çalışmaya başladı. Bu tarihten sonra araştırmalarının temel kaynağı Osmanlı arşiv belgeleri oldu.