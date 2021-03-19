Ramazan ayının başlangıç tarihi, mübarek üç aylarda bulunduğumuz şu günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İslam aleminin 11 ayın sultanı için heyecanlı bekleyişi sürüyor ve vatandaşlar dini günler takvimini öğrenmek için araştırma yapıyor. Mübarek üç aylar 13 Şubat tarihinde başladı. Ramazan ayında milyonlarca vatandaş dini yükümlülüklerini yerine getirecek. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? İşte cevaplar...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

İşte 2021 dini günlerin tarihleri;