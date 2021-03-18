Edirnekapı Şehitliği'ndeki Çanakkale Zaferi anma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanına gelen bir gazi yakının "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" sözlerine bir tehditle cevap vererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme"