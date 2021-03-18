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    • 18.03.2021 15:06
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    Gazi yakınını tehdit eden CHP'li 'na sosyal medyadan tepki yağıyor! Binlerce 'beni bul' tweeti atıldı

    Gara şehitlerinin acısı daha tazeyken 8 Mart bahanesiyle ’la fidan diken CHP’li İBB Başkanı , ’nde düzenlenen Çanakkale Şehitleri’ni anma törenine katıldı. İmamoğlu’nu gören bir gazi yakını "Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu ise "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme" diye yanıt verdi. İmamoğlu’nun skandal tehdidine sosyal medya ayağa kalktı. Vatandaşlar Twitter'da birleşerek '#benibul' etiketiyle binlerce tweet attı.

    Edirnekapı Şehitliği'ndeki Çanakkale Zaferi anma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanına gelen bir gazi yakının "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" sözlerine bir tehditle cevap vererek şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme"

    SOSYAL MEDYADA #BENİBUL ETİKETİNE BİNLERCE TWEET
    Ekrem İmamoğlu'nun gazi yakınını 'seni bulurum ben merak etme' sözleriyle tehdit etmesi üzerine vatandaşlar Twitter'da #benibul etiketi açtı.

    Binlerce tweetin atıldığı #benibul etiketiyle sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'nun vatandaşı tehdit ettiği anlara tepkisini gösterdi.
        Haberler Güncel Gazi yakınını tehdit eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki yağıyor! Binlerce 'beni bul' tweeti atıldı